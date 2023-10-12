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Кількість загиблих внаслідок атаки БПЛА на околицях бєлгорода зросла до трьох

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість загиблих внаслідок атаки безпілотника у ніч на 12 жовтня на околицях бєлгорода зросла до трьох, російські рятувальники знайшли під завалами тіло дитини. Про це повідомив губернатор бєлгородського регіону росії В’ячеслав Гладков, передає УНН.

Деталі

"Уночі, попередньо внаслідок падіння безпілотного літального апарату, на околиці Бєлгорода було фактично знищено два житлові будинки та пошкоджено кілька житлових будинків та автомобілів внаслідок вибуху», — написав Гладков.

Він також зазначив, що троє людей загинули, серед них маленька дитина. Ще двоє людей перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації.

Раніше він заявляв про атаку безпілотника та роботу російської ППО, унаслідок чого були пошкоджені будівлі та поранень зазнали чоловік і жінка. Ще двоє людей, теж чоловік і жінка, загинули під завалами. Традиційно у нападі Гладков раніше звинуватив Україну.

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