Кількість загиблих внаслідок атаки БПЛА на околицях бєлгорода зросла до трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість загиблих внаслідок атаки безпілотника у ніч на 12 жовтня на околицях бєлгорода зросла до трьох, російські рятувальники знайшли під завалами тіло дитини. Про це повідомив губернатор бєлгородського регіону росії В’ячеслав Гладков, передає УНН.
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"Уночі, попередньо внаслідок падіння безпілотного літального апарату, на околиці Бєлгорода було фактично знищено два житлові будинки та пошкоджено кілька житлових будинків та автомобілів внаслідок вибуху», — написав Гладков.
Він також зазначив, що троє людей загинули, серед них маленька дитина. Ще двоє людей перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації.
Раніше він заявляв про атаку безпілотника та роботу російської ППО, унаслідок чого були пошкоджені будівлі та поранень зазнали чоловік і жінка. Ще двоє людей, теж чоловік і жінка, загинули під завалами. Традиційно у нападі Гладков раніше звинуватив Україну.
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