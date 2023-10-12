Количество погибших в результате атаки БПЛА в окрестностях Белгорода возросло до трех
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Количество погибших в результате атаки беспилотника в ночь на 12 октября в окрестностях Белгорода возросло до трех, российские спасатели нашли под завалами тело ребенка. Об этом сообщил губернатор белгородского региона россии Вячеслав Гладков, передает УНН.
Детали
"Ночью, предварительно в результате падения беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва», — написал Гладков.
Он также отметил, что три человека погибли, среди них маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
Ранее он заявлял об атаке беспилотника и работе российской ПВО, в результате чего были повреждены здания и ранения получили мужчина и женщина. Еще два человека, тоже мужчина и женщина, погибли под завалами. Традиционно в нападении Гладков ранее обвинил Украину.
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