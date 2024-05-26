Кількість постраждалих унаслідок удару по центру Харкова зросла до 20
Київ • УНН
Двадцять осіб, у тому числі 14-річний хлопчик, 11 чоловіків і 8 жінок, отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу центру Харкова 25 травня.
Кількість постраждалих унаслідок удару по центру Харкова 25 травня зросла до 20. Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Травми отримали 20 людей, серед них неповнолітній, 11 чоловіків та 8 жінок
Щодо постраждалого хлопчика в прокуратурі уточнили, що йому 14 років, а не 13.
Контекст
Як повідомлялося, 25 травня близько 19:00 війська РФ завдали ракетний удар по центру Харкова. Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Пошкоджені також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти. Станом на 21 годину було відомо про 18 постраждалих.
Унаслідок удару по центру Харкова постраждали 18 осіб, підліток у важкому стані25.05.24, 22:33 • 25685 переглядiв