Количество пострадавших в результате удара по центру Харькова возросло до 20

Количество пострадавших в результате удара по центру Харькова 25 мая возросло до 20. Об этом сообщила в Телеграмме Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Травмы получили 20 человек, среди них несовершеннолетний, 11 мужчин и 8 женщин говорится в заметке.

Относительно пострадавшего мальчика в прокуратуре уточнили, что ему 14 лет, а не 13.

Контекст

Как сообщалось, 25 мая около 19:00 войска РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Зафиксировано попадание по офисным помещениям. Повреждены также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты. По состоянию на 21 час было известно о 18 пострадавших.

В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии