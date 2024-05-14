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Кількість постраждалих через ворожі удари по Харкову зросла до 15 - ОВА

Кількість постраждалих через ворожі удари по Харкову зросла до 15 - ОВА

Київ • УНН

 • 17172 перегляди

15 осіб отримали поранення, у тому числі 28-річний чоловік у важкому стані та 78-річна жінка у стані середньої тяжкості, внаслідок ворожих обстрілів Харкова, 5 осіб страждають від гострої стресової реакції, у тому числі двоє дітей у віці 8 та 12 років.

У результаті ворожих ударів по Харкову кількість постраждалих збільшилась до 15. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За оновленими даними, кількість постраждалих збільшилась до 15. Серед травмованих - чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Госпіталізовані 

- повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, 5 людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років.

"Одна дитина госпіталізована з легкими травмами. Інформація оновлюється", - резюмував Синєгубов.

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Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі.

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