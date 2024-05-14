Количество пострадавших из-за вражеских ударов по Харькову возросло до 15 - ОВА

В результате вражеских ударов по Харькову количество пострадавших увеличилось до 15. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По обновленным данным, количество пострадавших увеличилось до 15. Среди травмированных - мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Госпитализированы - сообщил Синегубов.

По словам председателя Харьковской ОВА, 5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет.

"Один ребенок госпитализирован с легкими травмами. Информация обновляется", - резюмировал Синегубов.

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