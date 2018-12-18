Кількість постраждалих від переохолодження в Києві збільшується
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За добу у Києві було зафіксовано один випадок переохолодження. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Відповідаючи на питання кореспондента скільки осіб зазнали переохолодження Наталя Вишневська сказала: "За останню добу – одна людина".
Як повідомляв УНН, з суботи, 15 грудня, у Києві через похолодання постраждали дві особи.
Сьогодні, у західних областях України у вівторок удень очікується невеликий сніг, температура по країні знизиться до 8 градусів морозу, на дорогах - ожеледиця.
Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 17 по 21 грудня будуть фіксуватися дискомфортні погодні умови.
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