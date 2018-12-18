Число пострадавших от переохлаждения в Киеве увеличивается

Отвечая на вопрос корреспондента сколько человек получили переохлаждение Наталья Вишневская сказала: "За последние сутки - один человек".



Как сообщал УНН, с субботы, 15 декабря, в Киеве из-за похолодания пострадали два человека.

Сегодня, в западных областях Украины во вторник днем ожидается небольшой снег, температура по стране снизится до 8 градусов мороза, на дорогах - гололедица.

Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 17 по 21 декабря будут фиксироваться дискомфортные погодные условия.



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