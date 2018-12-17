Через похолодання в Києві постраждали уже дві особи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. З суботи, 15 грудня, у Києві через похолодання постраждали дві особи. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Через мінусову температуру у Києві 15 грудня до лікарів звернулися двоє чоловік: "За суботу 1 переохолодження і одне обмороження. За неділю звернень не було", - сказала Наталя Вишневська.
Як повідомляв УНН, за 12 грудня від переохолодження та обморожень в Україні постраждали 13 людей. 12 із них них госпіталізовано.
Нагадаємо, у Львівській області знайшли тіло місцевого жителя, який, ймовірно, помер від переохолодження.
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