За вихідні у Києві травмувалися майже 200 чоловік через ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За вихідні у Києві через ожеледицю травмувалися 188 чоловік. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Відповідаючи на питання кореспондента про те, скільки людей травмувалося через ожеледицю на дорогах у столиці Наталя Вишневська відповіла: "Субота – 70 (особи травмувалися через ожеледицю- ред.), з них 3 дитини. За неділю -118, з них п’ятеро діточок".
Також, уповноважена додала, що за весь час, від того моменту, коли випав сніг, усього травмувалося через слизькі дороги 1778 осіб.
"З 14 листопада 1591 дорослий, 187 дітей", - зазначила Наталя.
Як повідомляв УНН, в Україні у понеділок буде хмарно з проясненнями, сніг - лише у західних областях, температура вдень сягатиме 8 градусів морозу.
Нагадаємо, на гірськолижному курорті у Карпатах випало по коліна снігу.