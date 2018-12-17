За выходные в Киеве травмировались почти 200 человек из-за гололеда

Отвечая на вопрос корреспондента о том, сколько людей травмировались из-за гололеда на дорогах в столице Наталья Вишневская ответила: "Суббота - 70 (лица травмированы из-за гололеда - ред.), из них 3 ребенка. За воскресенье -118, из них пятеро детишек".

Также, уполномоченное добавила, что за все время, с того момента, когда выпал снег, всего травмировались из-за скользких дорог 1778 человек.

"С 14 ноября 1591 взрослый, 187 детей", - отметила Наталья.



Как сообщал УНН, в Украине в понедельник будет облачно с прояснениями, снег - только в западных областях, температура днем будет достигать 8 градусов мороза.



Напомним, на горнолыжном курорте в Карпатах выпало по колено снега.