Из-за похолодания в Киеве пострадали уже два человека

Из-за минусовой температуры в Киеве 15 декабря к врачам обратились два человека: "За субботу 1 переохлаждение и одно обморожение. За воскресенье обращений не было", - сказала Наталья Вишневская.



Как сообщал УНН, за 12 декабря от переохлаждения и обморожений в Украине пострадали 13 человек. 12 из них них госпитализированы.



Напомним, во Львовской области нашли тело местного жителя, который, вероятно, умер от переохлаждения.



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