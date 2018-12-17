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Из-за похолодания в Киеве пострадали уже два человека

Киев • УНН

 • 11248 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. С субботы, 15 декабря, в Киеве из-за похолодания пострадали два человека. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Из-за похолодания в Киеве пострадали уже два человека

Из-за минусовой температуры в Киеве 15 декабря к врачам обратились два человека: "За субботу 1 переохлаждение и одно обморожение. За воскресенье обращений не было", - сказала Наталья Вишневская.

Как сообщал УНН, за 12 декабря от переохлаждения и обморожений в Украине пострадали 13 человек. 12 из них них госпитализированы.

Напомним, во Львовской области нашли тело местного жителя, который, вероятно, умер от переохлаждения.

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