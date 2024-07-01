Кількість поранених у результаті російського обстрілу Херсона зросла
Київ • УНН
Двоє людей, серед яких 45-річна жінка та 75-річна жінка, отримали поранення в результаті російського обстрілу Корабельного району Херсона.
У результаті російського обстрілу Херсона кількість постраждалих зросла до двох. Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.
"Стало відомо про ще одну постраждалу через російський обстріл Корабельного району Херсона", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, лікарі "швидкої" надали на місці меддопомогу 45-річній жінці, яка отримала вибухову травму, поранення спини та стегна.
У Херсоні від російського обстрілу постраждала 75-річна жінка01.07.24, 17:24 • 23923 перегляди
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Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, російські військові обстрілювали Корабельний район міста Херсона, пролунало кілька вибухів.