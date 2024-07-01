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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество раненых в результате российского обстрела Херсона возросло

Количество раненых в результате российского обстрела Херсона возросло

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 14:51  •  12772 просмотра

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Два человека, среди которых 45-летняя женщина и 75-летняя женщина, получили ранения в результате российского обстрела Корабельного района Херсона.

В результате российского обстрела Херсона количество пострадавших возросло до двух. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

"Стало известно о еще одной пострадавшей из-за российского обстрела Корабельного района Херсона", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, врачи "скорой" оказали на месте медпомощь 45-летней женщине, которая получила взрывную травму, ранения спины и бедра.

В Херсоне от российского обстрела пострадала 75-летняя женщина1 июля 2024, 14:24 • 14788 просмотров

Ранее

Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, российские военные обстреливали Корабельный район города Херсона, прозвучало несколько взрывов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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