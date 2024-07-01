Количество раненых в результате российского обстрела Херсона возросло
Киев • УНН
Два человека, среди которых 45-летняя женщина и 75-летняя женщина, получили ранения в результате российского обстрела Корабельного района Херсона.
В результате российского обстрела Херсона количество пострадавших возросло до двух. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.
"Стало известно о еще одной пострадавшей из-за российского обстрела Корабельного района Херсона", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, врачи "скорой" оказали на месте медпомощь 45-летней женщине, которая получила взрывную травму, ранения спины и бедра.
В Херсоне от российского обстрела пострадала 75-летняя женщина1 июля 2024, 14:24 • 14788 просмотров
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Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, российские военные обстреливали Корабельный район города Херсона, прозвучало несколько взрывов.