Количество раненых в результате российского обстрела Херсона возросло

В результате российского обстрела Херсона количество пострадавших возросло до двух. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

"Стало известно о еще одной пострадавшей из-за российского обстрела Корабельного района Херсона", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, врачи "скорой" оказали на месте медпомощь 45-летней женщине, которая получила взрывную травму, ранения спины и бедра.

В Херсоне от российского обстрела пострадала 75-летняя женщина

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Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, российские военные обстреливали Корабельный район города Херсона, прозвучало несколько взрывов.