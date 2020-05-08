Кількість інфікованих медиків на Вінниччині зросла за два дні

Так, за дві останні доби їх кількість зросла одразу на 8 осіб: зі 151 до 158.

Додамо, що станом на сьогодні на Вінниччині 514 підтверджених випадків захворюваності на коронавірус. Тобто, кожен третій інфікований – це медик.

Нагадаємо, Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників.

Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.