Количество инфицированных медиков в Винницкой области выросло за два дня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников, передает УНН со ссылкой на данные КМУ.
Так, за двое последних суток их количество выросло сразу на 8 человек: со 151 до 158.
Добавим, что по состоянию на сегодня в Винницкой области 514 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. То есть, каждый третий инфицированный - это медик.
Напомним, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников.
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