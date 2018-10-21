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Кількість госпіталізованих після стрілянини і вибуху в коледжі в Керчі зросла до 50

Кількість госпіталізованих після стрілянини і вибуху в коледжі в Керчі зросла до 50

Київ • УНН

 • 10671 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. П'ятдесят осіб перебувають у лікарнях після вибуху і стрілянини в Керченському політехнічному коледжі, який знаходиться в тимчасово окупованій Росією Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"У медустанови Криму продовжують надходити постраждалі в політехнічному коледжі. Так, ще один пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні в Керченської міської лікарні №1, двоє - в Керченській міській дитячій лікарні. Всього на даний момент в медичних організаціях Криму знаходиться 25 осіб. Крім того, 25 постраждалих на даний момент знаходяться в медичних установах міста Москви і Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 47 госпіталізованих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бійня в коледжі в окупованій Керчі: ще один потерпілий звернувся в лікарню

Нагадаємо, хлопець останньої жертви теракту в технологічному коледжі в Керчі Вікторії Демчук намагався накласти на себе руки, проте вижив після падіння з 4-го поверху.

Раніше УНН повідомляв, що 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", в той же день було перекваліфіковано на "вбивство".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрілянина в Керчі: СК РФ опублікував відео з коледжу

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.

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