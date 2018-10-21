Кількість госпіталізованих після стрілянини і вибуху в коледжі в Керчі зросла до 50

"У медустанови Криму продовжують надходити постраждалі в політехнічному коледжі. Так, ще один пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні в Керченської міської лікарні №1, двоє - в Керченській міській дитячій лікарні. Всього на даний момент в медичних організаціях Криму знаходиться 25 осіб. Крім того, 25 постраждалих на даний момент знаходяться в медичних установах міста Москви і Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося про 47 госпіталізованих.



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Нагадаємо, хлопець останньої жертви теракту в технологічному коледжі в Керчі Вікторії Демчук намагався накласти на себе руки, проте вижив після падіння з 4-го поверху.



Раніше УНН повідомляв, що 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", в той же день було перекваліфіковано на "вбивство".



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Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.