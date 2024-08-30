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Кількість боїв з початку доби зросла до 109: Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 19114 перегляди

За даними Генштабу, від початку доби відбулося 109 бойових зіткнень, 36 з яких - на Покровському напрямку. Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників на різних напрямках фронту.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 109 бойових зіткнень, 36 з яких - на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 30 серпня, передає УНН

За даними Генштабу, ситуація за напрямками виглядає наступним чином: 

На Харківському напрямку противник двічі штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Плетенівки та Вовчанська, де досі триває одна атака. До того ж росіяни завдали два удари КАБами у райони Гоптівки та Семенівки.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 18 наступальних дій біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки. На цей час продовжуються шість атак.

На Лиманському напрямку противник 13 разів штурмував неподалік Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Невського та Новосадового. Дванадцять атак українські захисники відбили, одна – триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали три атаки росіян поблизу Виїмки, Івано-Дар'ївки та Верхньокам’янського. Один бій триває. Ситуація під контролем наших військ.

Становище Сил оборони на лівобережжі Херсонщини покращується - Лиховій30.08.24, 10:19 • 15361 перегляд

На Краматорському напрямку ворог шість разів наступав у бік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського та Андріївки. П’ять атак зупинено, одна – продовжується. Також російські окупанти завдали два авіаудари по Часовому Яру та Дмитрівці.

На Торецькому напрямку загарбники десять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька та Неліпівки. Дев’ять боєзіткнень завершено, одне – триває. Авіація агресора завдала удару НАРами біля Дружби.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 36 штурмових дій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 28 атак, наразі точаться вісім боїв. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 14 разів поблизу Українська, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки. Десять спроб ворога просунутися відбито, чотири – ще тривають.

На Времівському напрямку противник п’ять разів безрезультатно штурмував наші позиції біля Водяного та Вугледару. Крім цього, залучивши авіацію, загарбники скинули два КАБи неподалік Садового, а також запустили НАРи по Єгорівці та Солодкому.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив наступальну дію поблизу Роботиного. Українські захисники відбили атаку.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, атакуючи позиції наших підрозділів.

На інших напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Ще плюс 1200 окупантів і 3 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога30.08.24, 07:34 • 24314 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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