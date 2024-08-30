Количество боев с начала суток возросло до 109: Генштаб о ситуации на фронте

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 109 боевых столкновений, 36 из которых - на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 30 августа, передает УНН.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям выглядит следующим образом:

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Плетеневки и Волчанска, где до сих пор продолжается одна атака. К тому же россияне нанесли два удара КАБами в районы Гоптовки и Семеновки.

На Купянском направлении враг проводил 18 наступательных действий возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. В настоящее время продолжаются шесть атак.

На Лиманском направлении противник 13 раз штурмовал неподалеку Твердохлебово, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Невского и Новосадового. Двенадцать атак украинские защитники отбили, одна - продолжается.

На Северском направлении Силы обороны отражали три атаки россиян вблизи Выемки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Один бой продолжается. Ситуация под контролем наших войск.

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На Краматорском направлении враг шесть раз наступал в сторону Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского и Андреевки. Пять атак остановлены, одна - продолжается. Также российские оккупанты нанесли два авиаудара по Часовому Яру и Дмитровке.

На Торецком направлении захватчики десять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка и Нелиповки. Девять боестолкновений завершены, одно - продолжается. Авиация агрессора нанесла удар НАРами возле Дружбы.

На Покровском направлении россияне совершили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 28 атак, сейчас идут восемь боев. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 14 раз вблизи Украинской, Галициновки, Георгиевки и Константиновки. Десять попыток врага продвинуться отбито, четыре - еще продолжаются.

На Времовском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции возле Водяного и Угледара. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики сбросили два КАБа неподалеку Садового, а также запустили НАРы по Егоровке и Сладкому.

На Ореховском направлении враг совершил наступательное действие вблизи Роботино. Украинские защитники отбили атаку.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, атакуя позиции наших подразделений.

На других направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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