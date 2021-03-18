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Кілька штатів США подали до суду на адміністрацію Байдена

Кілька штатів США подали до суду на адміністрацію Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Техас та кілька інших штатів США подали до суду на адміністрацію президента Джо Байдена через його рішення анулювати ключовий дозвіл на трубопровід Keystone XL. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У позові зазначається, що Байден не має одностороннього повноваження змінювати енергетичну політику, встановлену Конгресом США, сказав генеральний прокурор штату Техас Кен Пакстон.

Байден скасував дозвіл на трубопровід, який транспортуватиме 830 000 барелів вуглецевої інтенсивної важкої нафти на день з канадської Альберти до Небраски. Це було частиною суєти виконавчих розпоряджень, спрямованих на стримування кліматичних змін.

Голова енергетичного комітету Сенату США Джо Манчин закликав Байдена минулого місяця відмовитись від протидії трубопроводу Keystone XL, заявивши, що проект забезпечує профспілкові роботи та безпечніший за транспортування нафти вантажівками та поїздами. Канадська компанія TC Energy Corp є власником проекту нафтопроводу.

До позову приєднуються генеральні адвокати штатів Алабама, Арканзас, Джорджія, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Небраска, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Південна Кароліна, Південна Дакота, Юта та Вайомінг.

Нагадаємо

Байден скасував дозвіл на будівництво трубопроводу Кістоун, який транспортував би 830 000 барелів вуглецевої інтенсивної важкої нафти на день з Альберти до Небраски, у перший день свого перебування на посаді минулого місяця, як частину суєти виконавчих розпоряджень, спрямованих на стримування кліматичних змін.

Уряд Канади розчарований рішенням американського президента Джозефа Байдена про скасування будівництва нафтопроводу Keystone XL.

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