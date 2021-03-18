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Несколько штатов США подали в суд на администрацию Байдена

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Техас и несколько других штатов США подали в суд на администрацию президента Джо Байдена за его решение аннулировать ключевой разрешение на трубопровод Keystone XL. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В иске отмечается, что Байден не имеет одностороннего полномочия изменять энергетическую политику, установленную Конгрессом США, сказал генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон.

Байден отменил разрешение на трубопровод, который будет транспортировать 830 тисяч баррелей углеродистой интенсивной тяжелой нефти в день с канадской Альберты до Небраски. Это было частью суеты исполнительных распоряжений, направленных на сдерживание климатических изменений.

Председатель энергетического комитета Сената США Джо Манчин призвал Байдена в прошлом месяце отказаться от противодействия трубопровода Keystone XL, заявив, что проект обеспечивает профсоюзные работы и безопаснее транспортировки нефти грузовиками и поездами. Канадская компания TC Energy Corp является владельцем проекта нефтепровода.

К иску присоединяются генеральные адвокаты штатов Алабама, Арканзас, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта и Вайоминг.

Напомним

Байден отменил разрешение на строительство трубопровода Кистоун, который транспортировал бы 830 000 баррелей углеродистой интенсивной тяжелой нефти в день из Альберты в Небраски, в первый день своего пребывания в должности в прошлом месяце, как часть суеты исполнительных распоряжений, направленных на сдерживание климатических изменений.

Правительство Канады разочарован решением американского президента Джозефа Байдена об отмене строительства нефтепровода Keystone XL.

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