Kia відкликає понад 80 тисяч автомобілів у США через пошкодження електропроводки

Південнокорейський виробник автомобілів KIA відкликає тисячі своїх американських автомобілів через неправильне спрацьовування подушок безпеки через пошкодження електропроводки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Kia America відкликає 80 255 автомобілів Niro EV, Plug-in Hybrid і Hybrid в США.

Це повʼязано із тим, що подушки безпеки і ремені безпеки спрацьовують неналежним чином, а подушки безпеки, що спрацьовує ненавмисно, можуть збільшити ризик отримання травм в аварії.

Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.

Нагадаємо

Компанія Кіа відкличе 22 883 електромобілів Kia EV9 2024-25 модельного року.

Компанія заявляє, що в деяких з цих автомобілів відсутні болти кріплення сидінь другого і третього ряду, і тому вони "можуть не утримувати пасажира належним чином під час певних зіткнень, збільшуючи ризик отримання травм". Kia EV9, випущений на ринок у 2023 році, є першим трирядним електричним позашляховиком виробника.