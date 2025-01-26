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Kia відкликає понад 80 тисяч автомобілів у США через пошкодження електропроводки

Kia відкликає понад 80 тисяч автомобілів у США через пошкодження електропроводки

Київ • УНН

 • 44276 перегляди

Kia America відкликає понад 80 тисяч автомобілів Niro через проблеми з електропроводкою. Несправність може призвести до неправильного спрацювання подушок безпеки та ременів безпеки.

Південнокорейський виробник автомобілів KIA відкликає тисячі своїх американських автомобілів через неправильне спрацьовування подушок безпеки через пошкодження електропроводки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Kia America відкликає 80 255 автомобілів Niro EV, Plug-in Hybrid і Hybrid в США.

Це повʼязано із тим, що подушки безпеки і ремені безпеки спрацьовують неналежним чином, а подушки безпеки, що спрацьовує ненавмисно, можуть збільшити ризик отримання травм в аварії.

Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США.

Нагадаємо

Компанія Кіа відкличе 22 883 електромобілів Kia EV9 2024-25 модельного року. 

Компанія заявляє, що в деяких з цих автомобілів відсутні болти кріплення сидінь другого і третього ряду, і тому вони "можуть не утримувати пасажира належним чином під час певних зіткнень, збільшуючи ризик отримання травм". Kia EV9, випущений на ринок у 2023 році, є першим трирядним електричним позашляховиком виробника. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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