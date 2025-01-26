Kia отзывает более 80 тысяч автомобилей в США из-за повреждения электропроводки

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 164174 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 158418 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 162532 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 213545 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 140027 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 123084 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 118452 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144120 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146900 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144375 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дипломаты США просят исключить Украину из приказа о "замораживании" помощи - СМИ

Дипломаты США просят исключить Украину из приказа о "замораживании" помощи - СМИ

26 января, 08:05 • 36182 просмотра
Морские дроны снова атакуют оккупированный Крым: что происходит

Морские дроны снова атакуют оккупированный Крым: что происходит

26 января, 08:19 • 46035 просмотра
Признание результатов обучения украинских детей за рубежом: комитет рекомендует Раде принять закон

Признание результатов обучения украинских детей за рубежом: комитет рекомендует Раде принять закон

26 января, 08:34 • 41634 просмотра
лукашенко проголосовал на псевдовыборах президента беларуси

лукашенко проголосовал на псевдовыборах президента беларуси

26 января, 08:47 • 28990 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 70314 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 144183 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 213545 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 248892 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 214823 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 271185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 70314 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 113656 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 113467 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 114007 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 164174 просмотра
Актуальное
Kia отзывает более 80 тысяч автомобилей в США из-за повреждения электропроводки

Kia отзывает более 80 тысяч автомобилей в США из-за повреждения электропроводки

Киев  •  УНН

 • 10509 просмотра

Read in English

Kia America отзывает более 80 тысяч автомобилей Niro из-за проблем с электропроводкой. Неисправность может привести к неправильному срабатыванию подушек безопасности и ремней безопасности.

Южнокорейский производитель автомобилей KIA отзывает тысячи своих американских автомобилей из-за неправильного срабатывания подушек безопасности из-за повреждения электропроводки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Kia America отзывает 80 255 автомобилей Niro EV, Plug-in Hybrid и Hybrid в США.

Это связано с тем, что подушки безопасности и ремни безопасности срабатывают ненадлежащим образом, а подушки безопасности, срабатывающие непреднамеренно, могут увеличить риск получения травм в аварии.

Об этом сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США.

Напомним

Компания Киа отзовет 22 883 электромобилей Kia EV9 2024-25 модельного года. 

Компания заявляет, что в некоторых из этих автомобилей отсутствуют болты крепления сидений второго и третьего ряда, и поэтому они "могут не удерживать пассажира должным образом во время определенных столкновений, увеличивая риск получения травм". Kia EV9, выпущенный на рынок в 2023 году, является первым трехрядным электрическим внедорожником производителя. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы