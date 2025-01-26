Kia отзывает более 80 тысяч автомобилей в США из-за повреждения электропроводки
Киев • УНН
Kia America отзывает более 80 тысяч автомобилей Niro из-за проблем с электропроводкой. Неисправность может привести к неправильному срабатыванию подушек безопасности и ремней безопасности.
Южнокорейский производитель автомобилей KIA отзывает тысячи своих американских автомобилей из-за неправильного срабатывания подушек безопасности из-за повреждения электропроводки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Kia America отзывает 80 255 автомобилей Niro EV, Plug-in Hybrid и Hybrid в США.
Это связано с тем, что подушки безопасности и ремни безопасности срабатывают ненадлежащим образом, а подушки безопасности, срабатывающие непреднамеренно, могут увеличить риск получения травм в аварии.
Об этом сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США.
Напомним
Компания Киа отзовет 22 883 электромобилей Kia EV9 2024-25 модельного года.
Компания заявляет, что в некоторых из этих автомобилей отсутствуют болты крепления сидений второго и третьего ряда, и поэтому они "могут не удерживать пассажира должным образом во время определенных столкновений, увеличивая риск получения травм". Kia EV9, выпущенный на рынок в 2023 году, является первым трехрядным электрическим внедорожником производителя.