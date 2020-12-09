Хто та як часто вживає алкоголь в Україні: дослідження

Так, за даними дослідження STEPS, алкоголь вживають 57% громадян країни. В основному це чоловіки - 68%. Найбільша частка опитаних, які вживали алкоголь за останні 30 днів, припадала на вікову групу 30–44 роки (62,6%). Цей показник був вищим серед чоловіків, ніж серед жінок.

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Протягом останніх 12 місяців понад половину споживачів алкоголю вживали його частіше ніж один раз на місяць.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% “спиртних” покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірні ціни, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.