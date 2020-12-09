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Кто и как часто употребляет алкоголь в Украине: исследование

Кто и как часто употребляет алкоголь в Украине: исследование

Киев  •  УНН

 • 9915 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Большая часть населения Украины употребляет алкоголь. Среди них 68% - мужчины. Об этом свидетельствуют данные исследования STEPS, сообщает УНН.

Так, по данным исследования STEPS, алкоголь употребляют 57% граждан страны. В основном это мужчины - 68%. Наибольшая доля опрошенных, которые употребляли алкоголь за последние 30 дней, приходилась на возрастную группу 30-44 года (62,6%). Этот показатель был выше среди мужчин, чем среди женщин.

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В течение последних 12 месяцев более половины потребителей алкоголя употребляли его чаще чем один раз в месяц.

Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев. Эксперты считают, что причина - в его высоком качестве, умеренной цене, а также быстром реагировании на популярные мировые алкотренды.

Украинские Национальные Новости

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