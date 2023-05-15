"Хрещений батько" покеру Дойл Брансон помер у віці 89 років
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Дворазовий чемпіон світу з покеру Дойл Брансон помер у віці 89 років, повідомила його родина, передає УНН.
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"З важким серцем ми повідомляємо про смерть нашого батька, Дойла Брансона. Він був улюбленим християнином, чоловіком, батьком та дідусем", — йдеться у заяві сім'ї, опублікованій у Twitter агентом Брансона Брайаном Балсбо.
Причину смерті не вказано.
Деталі
Брансон, відомий як "Хрещений батько покеру", виграв 10 турнірів Світової серії покеру і був дворазовим чемпіоном світу, вигравши поспіль на головній події Світової серії покеру в 1976 році та 1977 року.
Брансон, якого зазвичай можна було побачити у ковбойському капелюсі, заробив понад 6 мільйонів доларів на живих турнірах.
У 1979 році він написав одну з перших книг про покерну стратегію "Суперсистема", яку вважають "біблією гри".
Для свого давнього суперника з покеру Даніеля Негреану він був "легендою".
"Ніколи не буде іншого Дойла Брансона", — написав Негреану в Twitter.
Брансон, який народився в Техасі, грав у баскетбол в університеті, але травма коліна поклала край його надіям стати професіоналом.
Брансон був введений у Зал слави покеру в 1988 році.