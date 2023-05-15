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"Крестный отец" покера Дойл Брансон умер в возрасте 89 лет

Киев • УНН

 • 1315820 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Двукратный чемпион мира по покеру Дойл Брансон умер в возрасте 89 лет, сообщила его семья, передает УНН.

Цитата

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашего отца, Дойла Брансона. Он был любимым христианином, мужем, отцом и дедушкой", — говорится в заявлении семьи, опубликованном в Twitter агентом Брансона Брайаном Балсбо.

Причина смерти не указана.

Детали

Брансон, известный как "Крестный отец покера", выиграл 10 турниров Мировой серии покера и был двукратным чемпионом мира, выиграв подряд на главном событии Мировой серии покера в 1976 году и 1977 году.

Брансон, которого обычно можно было увидеть в ковбойской шляпе, заработал более 6 миллионов долларов на живых турнирах.

В 1979 году он написал одну из первых книг о покерной стратегии "Суперсистема", которую считают "библией игры".

Для своего давнего соперника по покеру Даниэля Негреану он был "легендой".

"Никогда не будет другого Дойла Брансона", — написал Негреану в Twitter.

Брансон, родившийся в Техасе, играл в баскетбол в университете, но травма колена положила конец его надеждам стать профессионалом.

Брансон был введён в Зал славы покера в 1988 году.

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