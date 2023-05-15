"Крестный отец" покера Дойл Брансон умер в возрасте 89 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Двукратный чемпион мира по покеру Дойл Брансон умер в возрасте 89 лет, сообщила его семья, передает УНН.
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"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашего отца, Дойла Брансона. Он был любимым христианином, мужем, отцом и дедушкой", — говорится в заявлении семьи, опубликованном в Twitter агентом Брансона Брайаном Балсбо.
Причина смерти не указана.
Детали
Брансон, известный как "Крестный отец покера", выиграл 10 турниров Мировой серии покера и был двукратным чемпионом мира, выиграв подряд на главном событии Мировой серии покера в 1976 году и 1977 году.
Брансон, которого обычно можно было увидеть в ковбойской шляпе, заработал более 6 миллионов долларов на живых турнирах.
В 1979 году он написал одну из первых книг о покерной стратегии "Суперсистема", которую считают "библией игры".
Для своего давнего соперника по покеру Даниэля Негреану он был "легендой".
"Никогда не будет другого Дойла Брансона", — написал Негреану в Twitter.
Брансон, родившийся в Техасе, играл в баскетбол в университете, но травма колена положила конец его надеждам стать профессионалом.
Брансон был введён в Зал славы покера в 1988 году.