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Холодницький назвав "кращого аудитора" НАБУ і САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України готова до будь-якого аудиту, але найкращим “аудитором” своєї роботи вважає антикорупційний суд. Про це в коментарі кореспонденту УНН сказав заступник Генпрокурора — голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

Холодницький назвав "кращого аудитора" НАБУ і САП

“Ми не боїмось жодного аудиту, готові відповідати за всі рішення, які ми приймаємо. Коли йдуть деякі квазіактивісти і кажуть про те, що одних треба вигнати, а інших — заохочувати, зважаючи на всілякі скандали в „оборонці“ тощо, я цього не розумію. Тому абсолютно логічним буде проведення аудиту всіх антикорупційних органів. Це є нормальне явище і ми цього не боїмось”, — сказав антикорупційний прокурор.

В контексті роботи НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) і САП, найкращим аудитором роботи слідства і прокуратури, на думку Холодницького, буде Вищий Антикорупційний суд, який буде виносити вироки у тих провадженнях, які САП вже направила до суду і які ще буде направляти.

“Це буде найкращий аудитор, тому що він покаже якість як досудового розслідування, якість тої доказової бази, яку слідство дало прокурору, щоб він йшов із тим доказом до суду. Тому чекаємо на запуск антикорупційного суду і очікуємо перших вироків, це буде найкращим аудитором”, — зазначив співрозмовник.

“Можна багато що розказувати, міжнародних експертів залучати, баталії по аудиторах в парламенті проводити — в парламенті, в Кабміні чи в Адміністрації Президента, але найкращим аудитором роботи слідства і прокуратури завжди був, є і буде суд, чи-то звичайний, чи-то антикорупційний. Тому все це передвиборче нагнітання запусків-перезапусків аудиторів тощо... Просто будьте спокійними і працюйте далі”, — додав він.

Як повідомляв УНН, судді Вищого антикорупційного суду визначили днем початку роботи ВАКС 5 вересня поточного року.

Водночас у САП мають побоювання, що Антикорупційний суд може не розпочати свою роботу вчасно.

Як повідомляв УНН, цього тижня в Адміністрації Президента заявили про бажання провести аудит не лише НАБУ, а й САП, НАЗК, а також АРМА.

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