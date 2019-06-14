Холодницкий назвал "лучшего аудитора" НАБУ и САП

“Мы не боимся ни аудита, готовы отвечать за все решения, которые мы принимаем. Когда идут некоторые квазиактивисты и говорят о том, что одних надо выгнать, а других — поощрять, несмотря на всевозможные скандалы в „оборонке“ и т.п., я этого не понимаю. Поэтому абсолютно логично проведение аудита всех антикоррупционных органов. Это нормальное явление и мы этого не боимся”, — сказал антикоррупционный прокурор.

В контексте работы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и САП, лучшим аудитором работы следствия и прокуратуры, по мнению Холодницкого, будет Высший Антикоррупционный суд, который будет выносить приговоры в тех производствах, которые САП уже направила в суд и еще будет направлять.

“Это будет лучший аудитор, потому что он покажет качество как досудебного расследования, качество той доказательной базы, которую следствие дало прокурору, чтобы он шел с тем доказательством в суд. Поэтому ждем запуск антикоррупционного суда и ожидаем первых приговоров, это будет лучшим аудитором”, — отметил собеседник.

“Можно многое рассказывать, международных экспертов привлекать, баталии по аудиторах в парламенте проводить — в парламенте, в Кабмине или в Администрации Президента, но лучшим аудитором работы следствия и прокуратуры всегда был, есть и будет суд, то ли обычный, то ли антикоррупционный. Поэтому все это предвыборное нагнетания запусков-перезапусков аудиторов и тому подобное... Просто будьте спокойными и работайте дальше”, — добавил он.

Как сообщал УНН, судьи Высшего антикоррупционного суда определили днем начала работы ВАКС 5 сентября текущего года.

В то же время в САП имеют опасения, что Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя.

Как сообщал УНН, на этой неделе в Администрации Президента заявили о желании провести аудит не только НАБУ, но и САП, Назка, а также АРМА.