Хокеїсти "Донбасу" зазнали четвертої поразки в УХЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В рамках десятого туру Української хокейної ліги чинний чемпіон “Донбас” приймав у Дружківці харківський “Динамо”, інформує УНН з посиланням на сайт донеччан.

Гостям вдалося нейтралізувати атаки донецького клубу в першому періоді і скористатися одним із двох вилучень суперника. У форматі 5 на 4 рахунок зміг відкрити Ігор Худяков. Після першої перерви команда Юліуса Шуплера змогла швидко зрівняти рахунок: шикарний кидок з майже нульового кута вдався Іллі Смирнову.

Видалення зіграли ключову роль в поєдинку не на користь “Донбасу”. 5-хвилинний штраф для Андрія Григор’єва дозволив харків’янам закинути ще два рази. Відразу на старті третього періоду команда Олександра Сеуканда знову вдало розіграла зайвого, змусивши вийти на лід Богдана Дьяченко.

Відігратися до кінця матчу чинним чемпіонам так і не вдалося. Таким чином, “Донбас” вперше в історії протистоянь з “Динамо” зазнав поразки 2:4.

Крім того, “Донбас” вже має 4 поразки в сезоні і з 21 балом займає тільки третій рядок турнірної таблиці.

Додам, що свої наступні ігри донецький клуб проведе в рамках Континентального кубка 19-21 жовтня.

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