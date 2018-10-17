Хоккеисты "Донбасса" потерпели четвертое поражение в УХЛ

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КИЕВ. 17 октября. УНН. В рамках десятого тура Украинской хоккейной лиги действующий чемпион “Донбасс” принимал в Дружковке харьковский “Динамо”, информирует УНН со ссылкой на сайт дончан.

Гостям удалось нейтрализовать атаки донецкого клуба в первом периоде и воспользоваться одним из двух удалений соперника. В формате 5 на 4 счет смог открыть Игорь Худяков. После первого перерыва команда Юлиуса Шуплера смогла быстро сравнять счет: шикарный бросок с почти нулевого угла удался Илье Смирнову.

Удаление сыграли ключевую роль в поединке не в пользу “Донбасса”. 5-минутный штраф для Андрея Григорьева позволил харьковчанам забросить еще два раза. Сразу на старте третьего периода команда Александра Сеуканда снова удачно разыграла лишнего, заставив выйти на лед Богдана Дьяченко.

Отыграться до конца матча действующим чемпионам так и не удалось. Таким образом, “Донбасс” впервые в истории противостояний с “Динамо” потерпел поражение 2:4.

Кроме того, “Донбасс” уже 4 поражения в сезоне и с 21 баллом занимает только третью строчку турнирной таблицы.

Добавлю, что свои следующие игры донецкий клуб проведет в рамках Континентального кубка 19-21 октября.

Украинские Национальные Новости

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