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Хмарна погода призвела до зростання споживання електрики: яка ситуація в енергосистемі

Київ • УНН

 • 31282 перегляди

Через хмарність та низьку продуктивність побутових СЕС споживання електроенергії в Україні зросло на 2%. Енергосистема продовжує відновлюватись після російських атак, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії в Україні сьогодні зросло через хмарну погоду майже у всіх регіонах та низьку продуктивність побутових СЕС, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 31 січня, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був на 2% вищим, ніж попереднього дня - у четвер. Причина - хмарна погода у більшості регіонів, що зумовило зниження ефективності роботи побутових СЕС", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, напередодні максимум споживання був вранці - на 2,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

Зауважується, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - вказали у компанії.

Чи планується підвищення тарифу на світло - у Міненерго відповіли 17.01.25, 12:30 • 108841 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
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