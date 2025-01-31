Хмарна погода призвела до зростання споживання електрики: яка ситуація в енергосистемі
Київ • УНН
Через хмарність та низьку продуктивність побутових СЕС споживання електроенергії в Україні зросло на 2%. Енергосистема продовжує відновлюватись після російських атак, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Споживання електроенергії в Україні сьогодні зросло через хмарну погоду майже у всіх регіонах та низьку продуктивність побутових СЕС, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
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"Сьогодні, 31 січня, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був на 2% вищим, ніж попереднього дня - у четвер. Причина - хмарна погода у більшості регіонів, що зумовило зниження ефективності роботи побутових СЕС", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, напередодні максимум споживання був вранці - на 2,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня.
Зауважується, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - вказали у компанії.
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