Хмарна погода призвела до зростання споживання електрики: яка ситуація в енергосистемі

Споживання електроенергії в Україні сьогодні зросло через хмарну погоду майже у всіх регіонах та низьку продуктивність побутових СЕС, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 31 січня, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був на 2% вищим, ніж попереднього дня - у четвер. Причина - хмарна погода у більшості регіонів, що зумовило зниження ефективності роботи побутових СЕС", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, напередодні максимум споживання був вранці - на 2,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

Зауважується, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - вказали у компанії.

Чи планується підвищення тарифу на світло - у Міненерго відповіли