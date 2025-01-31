Облачная погода привела к росту потребления электричества: какая ситуация в энергосистеме

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Из-за облачности и низкой производительности бытовых СЭС потребление электроэнергии в Украине выросло на 2%. Энергосистема продолжает восстанавливаться после российских атак, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня выросло из-за облачной погоды почти во всех регионах и низкой производительности бытовых СЭС, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 31 января, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии был на 2% выше, чем в предыдущий день - в четверг. Причина - облачная погода в большинстве регионов, что обусловило снижение эффективности работы бытовых СЭС», - говорится в сообщении.

Как указано, накануне максимум потребления был утром - на 2,7% ниже, чем максимум предыдущего дня.

Отмечается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

«Ситуация в энергосистеме может меняться», - указали в компании.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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