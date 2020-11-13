ЗМІ: Хілларі Клінтон може стати постпредом при ООН

"Одне інтригуюче ім'я, яке обговорюється у приватному порядку - це колишня кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон - в якості посла США в Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомило ознайомлене анонімне джерело. Ідея, що лежить в основі цього кроку, полягала у тому, що для Байдена це був би спосіб підкреслити важливість цієї посади в його адміністрації і що подібне підвищило б престиж самої ООН у той час, коли глобальна співпраця і роль США на світовій арені пішла на спад", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, вибори у США пройшли 3 листопада. Згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав голоси понад 270 вибірників, які необхідні йому для перемоги над чинним президентом республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за пост глави держави. Після цього Байден оголосив про свою перемогу на виборах, а Трамп не визнав поразку. Зокрема, Трамп заявив про наміри звертатися у суди через підрахунок голосів виборців, оскільки, на його думку, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.

Нагадаємо, на минулих президентських виборах колишня перша леді і дружина експрезидента США Білла Клінтона Хілларі - змагалась із республіканцем Дональдом Трампом. Попри прогнози соціологів, представниця від демократів все-таки програла вибори.

Раніше стало відомо, що Хілларі Клінтон стала ректором британського університету.