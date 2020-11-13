ЗМІ: Хілларі Клінтон може стати постпредом при ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Кандидат у президенти США Джо Байден, названий низкою ЗМІ переможцем президентських перегонів, розглядає можливість призначення колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон постпредом США при ООН. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Washington Post.
"Одне інтригуюче ім'я, яке обговорюється у приватному порядку - це колишня кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон - в якості посла США в Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомило ознайомлене анонімне джерело. Ідея, що лежить в основі цього кроку, полягала у тому, що для Байдена це був би спосіб підкреслити важливість цієї посади в його адміністрації і що подібне підвищило б престиж самої ООН у той час, коли глобальна співпраця і роль США на світовій арені пішла на спад", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, вибори у США пройшли 3 листопада. Згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав голоси понад 270 вибірників, які необхідні йому для перемоги над чинним президентом республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за пост глави держави. Після цього Байден оголосив про свою перемогу на виборах, а Трамп не визнав поразку. Зокрема, Трамп заявив про наміри звертатися у суди через підрахунок голосів виборців, оскільки, на його думку, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.
Нагадаємо, на минулих президентських виборах колишня перша леді і дружина експрезидента США Білла Клінтона Хілларі - змагалась із республіканцем Дональдом Трампом. Попри прогнози соціологів, представниця від демократів все-таки програла вибори.
Раніше стало відомо, що Хілларі Клінтон стала ректором британського університету.