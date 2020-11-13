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СМИ: Хиллари Клинтон может стать постпредом при ООН

СМИ: Хиллари Клинтон может стать постпредом при ООН

Киев  •  УНН

 • 19447 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Джо Байден, который назван рядом СМИ победителем президентской гонки, рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

"Одно интригующее имя, которое обсуждается в частном порядке - это бывшая кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон - в качестве посла США в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил ознакомленный анонимный источник. Идея, лежащая в основе этого шага, заключалась в том, что для Байдена это был бы способ подчеркнуть важность этой должности в его администрации и что подобное повышает престиж самой ООН в то время, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене пошли на спад", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса более 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. После этого Байден объявил о своей победе на выборах, а Трамп не признал поражения. В частности, Трамп заявил о намерениях обращаться в суды из-за подсчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Напомним, на прошлых президентских выборах бывшая первая леди и жена экс-президента США Билла Клинтона Хиллари - соревновалась с республиканцем Дональдом Трампом. Несмотря на прогнозы социологов, представитель от демократов все-таки проиграла выборы.

Ранее стало известно, что Хиллари Клинтон стала ректором британского университета.

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