Хілларі Клінтон стала ректором британського університету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Колишній держсекретар США Хілларі Клінтон стала ректором університету Квінс. Відповідне повідомлення з’явилося сьогодні на сайті університету, передає УНН.
“Університет Квінс сьогодні оголосив про призначення секретаря Хілларі Родхем Клінтон новим ректором. Секретар Клінтон, яка отримала почесну докторську ступінь від Квінс у жовтні 2018 року, стане 11-ю і першою ректоркою університету”, — йдеться у повідомленні.
Так, Клінтон буде новим ректором університету протягом п’яти років, починаючи з 1 січня 2020 року.
“Це великий привілей стати ректором університету Королеви, місцем, яким я дуже захоплююсь і з якими роками міцно розвиваюсь. Університет користується міжнародною популярністю завдяки своїм дослідженням та впливу, і я пишаюся тим, що стала послом і допомагаю підвищувати його репутацію”, — зазначила Клінтон.
Нагадаємо, колишній держсекретар США і головний суперник Дональда Трампа на минулих президентських виборах Гілларі Клінтон схвалила початок процедури імпічменту американського президента, але назвала його надзвичайними заходами.