Хиллари Клинтон стала ректором британского университета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс. Соответствующее сообщение появилось сегодня на сайте университета, передает УНН.
"Университет Квинс сегодня объявил о назначении секретаря Хиллари Родхэм Клинтон новым ректором. Секретарь Клинтон, которая получила почетную докторскую степень от Квинс в октябре 2018 года, станет 11-ой и первой ректоршей университета", - говорится в сообщении.
Так, Клинтон будет новым ректором университета в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года.
"Это большая честь стать ректором университета Королевы, местом, которым я очень восхищаюсь и с которыми годами прочно развиваюсь. Университет пользуется международной известностью благодаря своим исследованиям и влиянию, и я горжусь тем, что стала послом и помогаю повышать его репутацию", - отметила Клинтон.
Напомним, бывший госсекретарь США и главный соперник Дональда Трампа на прошлых президентских выборах Хиллари Клинтон одобрила начало процедуры импичмента американского президента, но назвала его чрезвычайными мерами.