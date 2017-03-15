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Херсонські рибалки розпочали пікет під ОДА

Херсонські рибалки розпочали пікет під ОДА

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 15 березня. УНН. В Херсоні рибалки розпочали пікет облдержадміністрації, передає кореспондент УНН.

За словами рибалок, вони не можуть отримати дозвіл на промисловий вилов риби.

“Ми з року в рік рибалили і ніяких проблем не було. З часу створення національного парку „Нижньодніпровський“ почались проблеми. Від Мінекології треба дозвіл, щоб ми працювали саме на території парку, проте такого дозволу Департамент екології при адміністрації видати не може. Цю колізію треба вирішити. Вона не вирішується протягом двох місяців. Нам треба платити податки і зарплати, а на промисел ми вийти не можемо”, — розповів кореспонденту УНН Микола Бритвін, голова рибколгоспу.

Пікетувальники вимагають у керівників області вирішити це питання.

Нагадаємо, у цьому році для рибалок, які займаються промисловим виловом риби на Херсонщині, виникли перешкоди в їхній діяльності. Місце їхнього промислу на водній території від Каховської ГЕС до Дніпро-Бузького лиману з 2015 року Указом Президента України віднесено до національно-природного парку “Нижньодніпровський”.

Так, 14 лютого 2017 року набрав чинності наказ Міністерства аграрної політики України № 5 від 18 лютого 2017 року “Про затвердження рибальства у 2017 році”, який встановив, що правила рибальства в заповідниках визначаються Законом України “Про природно-заповідний фонд України”.

Законом передбачено, що порядок видачі дозволів на ловіння риби в заповідниках здійснює Кабінет Міністрів України. На сьогодні в цій сфері продовжує діяти постанова Кабміну від 10 серпня 1992 року № 459, згідно з якою такі дозволи мають надавати територіальні органи з питань екології, яких вже просто не існує. В результаті реформування їх замінили на департаменти екології та природних ресурсів при облдержадміністраціях, які не прописані в постанові.

Таким чином, склалася правова колізія, що дозвіл на вилов риби в заповідних територіях немає кому видавати.

Голова ОДА Андрій Гордєєв з метою вирішення цього питання звернувся з листами до Міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака та до Кабінету Міністрів України".

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