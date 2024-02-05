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Херсон під обстрілом окупантів - Мрочко

Херсон під обстрілом окупантів - Мрочко

Київ • УНН

 • 29082 перегляди

російська армія обстрілює Херсон. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Армія рф обстрілює Херсон. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

"Відбувається масований обстріл різних районів Херсона військами рф! Шановні громадяни, перебувайте в укриттях!" - повідомив Мрочко.

Обстріл Херсона: чотири людини загинули, один травмований – Офіс Генпрокурора05.02.24, 19:40 • 28612 переглядiв

Додамо

Раніше Мрочко повідомив, що сьогодні менше, ніж за годину, у проміжок з 12.00 до 13.00 армія країни-терористки вбила у Херсоні чотирьох цивільних людей і поранила чоловіка.

Це сталося під час обстрілу середмістя. Двоє чоловіків 45 і 50 років загинули у автівці, ще один загиблий чоловік 61 року перебував на момент атаки у приміщенні, а 66-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям, на вулиці.

Поранений 24-річний чоловік наразі ушпиталений. У нього мінно-вибухова травма і вогнепальне поранення правої ноги.

Антоніна Туманова

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