Херсон під обстрілом окупантів - Мрочко
Київ • УНН
російська армія обстрілює Херсон. Жителів закликали перебувати в укриттях.
Армія рф обстрілює Херсон. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Відбувається масований обстріл різних районів Херсона військами рф! Шановні громадяни, перебувайте в укриттях!" - повідомив Мрочко.
Обстріл Херсона: чотири людини загинули, один травмований – Офіс Генпрокурора05.02.24, 19:40 • 28612 переглядiв
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Раніше Мрочко повідомив, що сьогодні менше, ніж за годину, у проміжок з 12.00 до 13.00 армія країни-терористки вбила у Херсоні чотирьох цивільних людей і поранила чоловіка.
Це сталося під час обстрілу середмістя. Двоє чоловіків 45 і 50 років загинули у автівці, ще один загиблий чоловік 61 року перебував на момент атаки у приміщенні, а 66-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям, на вулиці.
Поранений 24-річний чоловік наразі ушпиталений. У нього мінно-вибухова травма і вогнепальне поранення правої ноги.