Херсон под обстрелом оккупантов - Мрочко

Армия рф обстреливает Херсон. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"Происходит массированный обстрел различных районов Херсона войсками рф! Уважаемые граждане, находитесь в укрытиях!" - сообщил Мрочко.

Обстрел Херсона: четыре человека погибли, один травмирован – Офис Генпрокурора

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Ранее Мрочко сообщил, что сегодня меньше, чем за час, в промежуток с 12.00 до 13.00 армия страны-террористки убила в Херсоне четырех гражданских людей и ранила мужчину.

Это произошло во время обстрела центра города. Двое мужчин 45 и 50 лет погибли в машине, еще один погибший мужчина 61 года находился на момент атаки в помещении, а 66-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, на улице.

Раненый 24-летний мужчина сейчас госпитализирован. У него минно-взрывная травма и огнестрельное ранение правой ноги.