Харківські правоохоронці викрили групу осіб за підозрою у нападах на представників громадськості

В ході санкціонованих обшуків вилучено збройний арсенал. Встановлено, що автоматична зброя потрапила до незаконного обігу під час окупації території України російсько-терористичними військами та незаконними збройними формуваннями. Зловмисники також можуть бути причетні до нападу на журналіста та підготовки нападів на окремих представників громадських організацій Харківської області.

Операція з викриття та затримання учасників злочинної групи проводилась спільними зусиллями працівників Національної поліції спільно зі спецпризначеннями харківського підрозділу "КОРД", Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.



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Правоохоронці встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської області у віці від 33 до 40 років.

Слідчі перевіряють їх причетність до вчинення нападу на одного з журналістів, який стався наприкінці минулого року. Молодики нанесли чоловіку тілесні ушкодження та пограбували.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання учасників групи, в результаті яких виявили та вилучили два автомати Калашникова, пістолети, гранату Ф-1, травматичну та холодну зброю та інші речові докази.



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Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 345-1 (погроза або насильство стосовно журналіста), ч. 4 ст. 186 (грабіж) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії тривають.



Нагадаємо 31 липня 2018 року активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла. 96 днів Катерина провела в реанімації, перенесла понад 10 складних операцій.

4 листопада 2018 року після кількох місяців лікування Гандзюк померла.





