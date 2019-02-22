Харьковские правоохранители разоблачили группу лиц по подозрению в нападениях на представителей общественности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Харьковские правоохранители разоблачили группу лиц по подозрению в нападениях на представителей общественности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.
В ходе санкционированных обысков изъято оружейный арсенал. Установлено, что автоматическое оружие попало в незаконный обороту во время оккупации территории Украины российско-террористическими войсками и незаконными вооруженными формированиями. Злоумышленники также могут быть причастны к нападению на журналиста и подготовки нападений на отдельных представителей общественных организаций Харьковской области.
Операция по разоблачению и задержанию участников преступной группы проводилась совместными усилиями работников Национальной полиции совместно со спецназначения харьковского подразделения "КОРД", Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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Правоохранители установили, что в состав группы входили жители Харьковской области в возрасте от 33 до 40 лет.
Следователи проверяют их причастность к совершению нападения на одного из журналистов, который произошел в конце прошлого года. Молодые нанесли мужчине телесные повреждения и ограбили.
Правоохранители провели обыски по местам проживания участников группы, в результате которых обнаружили и изъяли два автомата Калашникова, пистолеты, граната Ф-1, травматическое и холодное оружие и другие вещественные доказательства.
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Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 4 ст. 186 (грабеж) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственно-оперативные действия продолжаются.
Напомним 31 июля 2018 активистку и советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела. 96 дней Екатерина провела в реанимации, перенесла более 10 сложных операций.
4 ноября 2018 после нескольких месяцев лечения Гандзюк умерла.