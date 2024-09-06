Харківщина: окупанти поранили жінку у Куп'янську, авіаударом зруйнували будинки в Ізюмському
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранивши літню жінку. У селі Ізюмське авіаудар зруйнував 3 будинки, пошкодив ще 9. Атаки також у Люботині, Вільшанах та Ківшарівці.
У Харківській області російські війська обстріляли Куп'янськ, поранивши літню жінку, у селі Ізюмське авіаудар ворога зруйнував 3 будинки, пошкодив ще низку, повідомили у Харківській ОВА та ДСНС України у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
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"Російські окупанти вчергове обстріляли Куп’янськ. Внаслідок удару поранень зазнала 88-річна місцева мешканка. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалій жінці", - повідомили в ОВА.
Раніше сьогодні, за даними ДСНС, російські війська завдали удару по селу Ізюмське Борівської громади, скинувши авіабомби просто на людські помешкання. "Це спричинило чималі руйнації та пожежі. Повністю зруйновані три житлові будинки, ще 5 будинків та 4 господарчі споруди пошкоджені. Рятувальники протягом трьох годин гасили пожежу у приватному будинку на площі 120 м кв. На щастя, без постраждалих", - повідомили у ДСНС.
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Перед цим у Харківській області російські війська з ранку атакували ще три населені пункти. У Люботині постраждали 4 людей, у Вільшанах ворог вдарив по території промислового підприємства, є постраждалий, у Ківшарівці через ворожий обстріл пожежа охопила релігійну споруду.