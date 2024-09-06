Харьковская область: оккупанты ранили женщину в Купянске, авиаударом разрушили дома в Изюмском

В Харьковской области российские войска обстреляли Купянск, ранив пожилую женщину, в селе Изюмское авиаудар врага разрушил 3 дома, повредил еще несколько, сообщили в Харьковской ОВА и ГСЧС Украины в пятницу в Telegram, пишет УНН.

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"Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. В результате удара ранения получила 88-летняя местная жительница. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшей женщине", - сообщили в ОВА.

Ранее сегодня, по данным ГСЧС, российские войска нанесли удар по селу Изюмское Боровской громады, сбросив авиабомбы прямо на дома людей. "Это повлекло немалые разрушения и пожары. Полностью разрушены три жилых дома, еще 5 домов и 4 хозяйственные постройки повреждены. Спасатели в течение трех часов тушили пожар в частном доме на площади 120 м кв. К счастью, без пострадавших", - сообщили в ГСЧС.

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Перед этим в Харьковской области российские войска с утра атаковали еще три населенных пункта. В Люботине пострадали 4 человека, в Ольшанах враг ударил по территории промышленного предприятия, есть пострадавший, в Кившаровке из-за вражеского обстрела пожар охватил религиозное сооружение.