Харків знову обстріляно: було пошкоджено лікарню та навчальний заклад
Київ • УНН
Вночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову, влучивши в лікарню та навчальний заклад. Пошкоджено вікна поліклініки та виникла пожежа, але обійшлося без жертв і постраждалих.
Ворог вкотре обстріляв Харків. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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У ніч на 15 вересня Харків зазнав нових обстрілів з боку окупантів. Близько 00:13 ворожа ракета влучила на територію лікарні в Київському районі. У результаті пошкоджено вікна поліклініки.
Також 14 вересня о 23:20 внаслідок обстрілу двома керованими авіаційними боєприпасами виникла пожежа в будівлі навчального закладу, а також зайнялася трава в тому ж районі.
На щастя, жертв і постраждалих немає. Екстрені служби впоралися з ліквідацією наслідків обстрілів.
У Харкові зафіксовано загорання через удар окупантів14.09.24, 23:47 • 22978 переглядiв