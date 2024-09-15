Харьков снова обстрелян: были повреждены больница и учебное заведение

Враг в очередной раз обстрелял Харьков. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В ночь на 15 сентября Харьков подвергся новым обстрелам со стороны оккупантов. Около 00:13 вражеская ракета попала на территорию больницы в Киевском районе. В результате повреждены окна поликлиники.

Также 14 сентября в 23:20 в результате обстрела двумя управляемыми авиационными боеприпасами возник пожар в здании учебного заведения, а также загорелась трава в том же районе.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Экстренные службы справились с ликвидацией последствий обстрелов.

У Харкові зафіксовано загорання через удар окупантів