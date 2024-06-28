Харків та район під ударами окупантів - ОВА
Київ • УНН
Російські війська продовжують обстріли Харкова та прилеглих районів, створюючи серйозну загрозу безпеці мешканців.
Російські війська продовжують обстріли, під ударом можуть бути Харків та район, попередив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, пише УНН.
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"Жителі Харкова та району: будьте обережні! Окупанти завдають ударів", - написав Синєгубов у Telegram.
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