Харків: окупанти пошкодили будівлю державної академії культури - знищено велике вітражне вікно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Вибухова хвиля від чергової російської ракети завдала шкоди Харківській державній академії культури. Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики у Telegram-каналі, пише УНН.
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“І знову Харків. Вибухова хвиля від чергової російської ракети завдала шкоди Харківській державній академії культури. Зокрема, знищено велике вітражне вікно у навчальному корпусі ХДАК на вул. Конторській. Пошкодження також отримав гуртожиток академії на вул. Яроша. Ніхто не постраждав. Попередні збитки від руйнувань оцінюються у понад 4 млн грн”, - повідомили у МКІП.
Деталі
За даними міністерства, ще один обстріл пошкодив будівлю державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.
Пошкодження та орієнтовні збитки уточнюються.
Контекст
Російські окупанти 2 березня влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.