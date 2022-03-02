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Харків: окупанти пошкодили будівлю державної академії культури - знищено велике вітражне вікно

Харків: окупанти пошкодили будівлю державної академії культури - знищено велике вітражне вікно

Київ • УНН

 • 221063 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Вибухова хвиля від чергової російської ракети завдала шкоди Харківській державній академії культури. Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики у Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

“І знову Харків. Вибухова хвиля від чергової російської ракети завдала шкоди Харківській державній академії культури. Зокрема, знищено велике вітражне вікно у навчальному корпусі ХДАК на вул. Конторській. Пошкодження також отримав гуртожиток академії на вул. Яроша. Ніхто не постраждав. Попередні збитки від руйнувань оцінюються у понад 4 млн грн”, - повідомили у МКІП.

Деталі

За даними міністерства, ще один обстріл пошкодив будівлю державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.

Пошкодження та орієнтовні збитки уточнюються.

Контекст

Російські окупанти 2 березня влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

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