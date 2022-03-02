Харьков: оккупанты повредили здание государственной академии культуры - уничтожено большое витражное окно
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Взрывная волна от очередной российской ракеты нанесла ущерб Харьковской государственной академии культуры. Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики в Telegram-канале, пишет УНН.
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“И снова Харьков. Взрывная волна от очередной российской ракеты нанесла ущерб Харьковской государственной академии культуры. В частности, уничтожено большое витражное окно в учебном корпусе ХГАК на ул. Конторской. Повреждение также получил общежитие академии на ул. Яроша. Никто не пострадал. Предварительные убытки от разрушений оцениваются более чем в 4 млн грн", - сообщили в МКИП.
Детали
По данным министерства, еще один обстрел повредил здание государственной научной библиотеки имени В. Г. Короленко.
Повреждения и ориентировочные убытки уточняются.
Контекст
Российские оккупанты 2 марта попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.