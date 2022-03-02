Харьков: оккупанты повредили здание государственной академии культуры - уничтожено большое витражное окно

Цитата

“И снова Харьков. Взрывная волна от очередной российской ракеты нанесла ущерб Харьковской государственной академии культуры. В частности, уничтожено большое витражное окно в учебном корпусе ХГАК на ул. Конторской. Повреждение также получил общежитие академии на ул. Яроша. Никто не пострадал. Предварительные убытки от разрушений оцениваются более чем в 4 млн грн", - сообщили в МКИП.

Детали

По данным министерства, еще один обстрел повредил здание государственной научной библиотеки имени В. Г. Короленко.

Повреждения и ориентировочные убытки уточняются.

Контекст

Российские оккупанты 2 марта попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.