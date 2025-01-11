Хакери атакували урядові сайти Швейцарії
Київ • УНН
Федеральна адміністрація Швейцарії повідомила про DDoS-атаки на урядові сайти 10 січня, які призвели до 45-хвилинного збою. Раніше подібні атаки здійснювались проросійськими хакерами.
Низка сайтів Федеральної адміністрації Швейцарії 10 січня зазнали DDoS-атак, внаслідок чого стали недоступними для користувачів. Про це інформує Swissinfo з посиланням на пресслужбу Федерального управління інформаційних технологій, мереж та телекомунікацій (FOІTТ), передає УНН.
Деталі
У відомстві заявили, що вранці внаслідок атаки стався збій в роботі ІТ-систем адміністрації приблизно на 45 хвилин.
Завдяки вжитим заходам протидії ситуація була стабілізована
Зазначається, що DDoS-атаки передбачають перевантаження вебсайтів і програм цільовими запитами, щоб вони стали недоступними. Під час DDoS-атаки витоку даних не відбувається.
Нині FOITT і Федеральне відомство з кібербезпеки (FOCBS) спільно аналізують атаку та визначають відповідні заходи.
За інформацією Swissinfo, Федеральна адміністрація вже кілька разів ставала мішенню хакерів, зокрема під час Глобального саміту миру в Бюргенштоку в червні 2024 року, коли були виявлені атаки через перевантаження на федеральні вебсайти.
За даними FOCBS, вони були здійснені проросійськими хакерами.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ НАТО узгодили пакет заходів для протидії кіберзагрозам з боку рф. Заходи включають обмін розвідданими, додаткові навчання та посилення захисту критичної інфраструктури.